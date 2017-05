A previsão do tempo para esta quinta-feira (18), na Capital e no Estado é de céu parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), na Capital o tempo a mínima éde 20ºC e máxima de 26ºC, no Mato Grosso do Sul a mínima é de 17ºC e máxima de 30ºC.