Quinta-feira amanhece nublada e com previsão de chuva em MS

O dia amanheceu com tempo parcialmente nublado e com possibilidade de chuva durante a tarde nesta quinta-feira (30) em Campo Grande e no interior de Mato Grosso do Sul.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a partir de hoje o dia estará nublado com pancadas de chuva e trovoado isolado, especialmente à tarde, quando as chuvas serão mais intensas.

As temperaturas se elevam lentamente devido à entrada de alta pressão para o continente, a máxima prevista no Estado é de 31ºC e já a mínima pode chegar a 18°C. Na Capital a temperatura mínima de 22°C e máxima de 26°C.