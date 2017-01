Quinta-feira amanhece nublada e com previsão de pancadas de chuvas em MS

A Quinta-feira (12) amanheceu nublada em Campo Grande e com termômetros marcando 21°C. No interior do Estado o dia também amanheceu nublado e as temperaturas continuam altas, com máxima chegando a 35°C.

Em Campo Grande a temperatura mínima prevista é de 21°C e a máxima pode chegar a 31°C, com umidade relativa do ar entre 55% e 90%.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) hoje o sol aparece entre muitas nuvens e o tempo vai continuar instável com pancadas de chuva principalmente à tarde, durante este período.