Quinta-feira será de chuvas em MS

A previsão de pancadas de chuva em Campo Grande e no interior do Estado continuam nesta quinta-feira (26), segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Em Mato Grosso do Sul a temperatura máxima pode chegar a 34°C.

Em Campo Grande a temperatura mínima é de 22°C e a máxima pode chegar a 30°C, com umidade relativa do ar entre 75% e 95%.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) as chuvas são resultado dos ventos oceânicos que seguem em direção da região centro-oeste transportando calor e umidade.