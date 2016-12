Inmet A última quinta-feira de 2016, (29), será de altas temperaturas com predomínio do sol em Mato Grosso do Sul. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) chove em quase todo o estado durante a tarde.

A temperatura máxima no estado pode chegar a 36°C no pantanal e a mínima é de 21°C;

Em Campo Grande, a temperatura máxima é de 33°C e a mínima é de 22°C. A umidade relativa do ar na Capital fica entre 45% e 90%.