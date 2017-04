O dia começou com tempo nublado e temperatura amena nesta quinta-feira (6), em Campo Grande e no interior de Mato Grosso do Sul. Na capital os termômetros marcam 22°C.

Em Campo Grande a temperatura mínima prevista é de 20°C e máxima pode chegar a 29°C. No Estado a temperatura mínima também é de 20° C e a máxima deve atingir 33°C.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), está previsto o tempo parcialmente nublado a nublado, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas à tarde.