O dia amanheceu com o céu claro nesta quinta-feira (26), em Campo Grande e no interior de Mato Grosso do Sul. A previsão é de pancadas de chuva isoladas.

Na Capital o dia amanheceu com os termômetros marcando 23°C. As temperaturas continuam altas, com máxima de 38°C em Mato Grosso do Sul e 34°C em Campo Grande. Já a mínima é de 19°C no Estado.

O tempo continua instável, especialmente a partir da tarde, com pancadas de chuva e trovoadas em áreas isoladas.