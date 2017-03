Quinta-feira tem temperaturas estáveis e previsão de chuva durante a tarde

O dia amanheceu com tempo parcialmente nublado nesta quinta-feira (23), em Campo Grande e no interior de Mato Grosso do Sul. As pancadas de chuva durante a tarde continuam no Estado.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) a previsão é de pancadas de chuva no centro e oeste do Estado e névoa seca e baixa umidade relativa na faixa leste de MS.

As temperaturas estarão estáveis, o dia começa com os termômetros marcando 22°C em Campo Grande. De acordo com a previsão, a temperatura mínima da Capital é de 21°C e a máxima pode chegar a 30°C. No Estado devido a temperatura mínima prevista é de 18°C na região sul e a máxima pode chegar a 34°C.