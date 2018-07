Quinto menino é resgatado de caverna na Tailândia, diz Marinha

Membros da Marinha tailandesa disseram nesta segunda-feira (9), que um quinto menino foi resgatado na caverna da província de Chiang Rai.

O governador em exercício de Chiang Rai, Narongsak Osatanakorn, disse que as condições para o resgate eram tão boas quanto no domingo. "Vamos fazer o resgate mais rápido porque temos medo da chuva", disse ele.

As autoridades decidiram acelerar os esforços para retirar os meninos da caverna devido à preocupação com as chuvas. Apesar da tempestade durante a madrugada, o nível da água não subiu dentro da caverna nesta segunda, mas as autoridades continuam bombeando água para fora do local.

Os quatro meninos resgatados no domingo (8) estão felizes e saudáveis, segundo o governo tailandês. Os garotos estão passando por exames no hospital e ainda não puderam ter contato físico com seus familiares, devido a preocupação com infecções.