R$ 17 milhões serão investidos em drenagem de rodovias e contorno viário na Fronteira

Dois resultados de licitação publicados no Diário Oficial do Estado de hoje (13.7) anunciam investimentos que chegam a R$ 17 milhões em rodovias de Mato Grosso do Sul. As publicações podem ser conferidas na página 14 do Diário.

O primeiro resultado é destinado à contratação de serviços de drenagem para rodovias estaduais pavimentadas e não pavimentadas de responsabilidade das Residências Regionais da Agesul de Dourados, Ponta Porã, Naviraí, Amambaí e Maracajú. Os investimentos são da ordem de R$ 3,7 milhões. Já o contorno viário que será implantado e pavimentado beneficiará o município de Bela Vista, entre o entroncamento da MS-472, MS-384 e a BR-060. A extensão é de 6,5 quilômetros e o investimento de R$ 13,3 milhões.