R$ 4,2 milhões são investidos em obras no interior

O governo do estado está levando obras de infraestrutura para a região Norte

Dois novos contratos para obras de infraestrutura para a região Norte e uma para a região Centro Norte de Mato Grosso do Sul foram publicados no Diário Oficial do Estado (DOE) desta sexta-feira (8). São mais de R$ 4,2 milhões de investimentos.

As obras em Pedro Gomes irão restauradas as ruas Pernambuco, Bahia, Corumbá, Alagoas, Minas Gerais, Miranda, Mauro M. Fontoura e a Avenida José Mendes Fontoura. O custo é de R$ 1.780.683,08.

Outra obra contratada para a região Norte de MS é a construção da ponte de concreto armada sobre o córrego Figueira, em Coxim. Com valor estimado de R$ 781 mil.

Outras obras

Além desses contratos o governo do estado vai investir R$ 1.642.912,08 na pavimentação, restauração e tapa buraco de ruas no distrito de Taboco e no município de Corguinho. O prazo de execução de cada uma dessas obras é de 180 dias, a contar da data de recebimento da Ordem de Início de Serviço.