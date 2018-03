R$ 79 mil são recuperados para os cofres públicos pelo fisco de Naviraí

Numa operação de prevenção as equipes da Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz), do Posto Fiscal Foz do Amambai, no município de Naviraí, recuperaram R$ 79 mil aos cofres públicos. O valor é referente a uma carga de 12 mil metros quadrados de couro Wet Blue que estava sendo transportada sem o pagamento do imposto devido.

O motorista do caminhão, que carregava a carga irregular, tentou de fugir no pátio do posto fiscal. Um veículo saiu em disparada, mas acabou interceptado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). Durante a abordagem, os servidores da Sefaz constataram inidoneidade da documentação fiscal, falta de pagamento de imposto e mercadoria em quantidade maior que a declarada.

Ao todo, o transporte carregava 12 mil metros quadrados de couro Wet Blue, de diversas classificações, o que resultou no recolhimento de mais de R$ 79 mil aos cofres públicos, entre imposto e multa. De acordo com o coordenador da Coordenadoria de Fiscalização de Mercadorias em Trânsito (Cofimt), Marcelo Monteiro, o trabalho de fiscalização nos postos fiscais e nas unidades móveis têm sido de grande importância.

“As tentativas de burlar a fiscalização denotam a importância da presença da unidade e o nível de atenção que a atividade requer. Quando há constatação de irregularidades, o infrator é multado em valores que podem chegar a R$ 12 mil, além do pagamento do imposto e multa da própria operação com mercadorias. Nossas equipes vêm desempenhando um importante papel para garantir que esses recursos não acabem sonegados, mas cheguem até a população em forma de políticas públicas como saúde, educação e segurança pública”, finalizou Marcelo.