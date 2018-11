Apesar da derrota nas urnas no pleito deste ano, a representante da chapa 33 na disputa pela presidência da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Mato Grosso do Sul, Rachel Magrini, bateu o também candidato, Jully Heyder, em Campo Grande.

Magrini teve 1644 votos válidos, contra 1287 de Heyder. Com o resultado das urnas, a representante da chapa 33, torna-se a segunda força da entidade. O candidato reeleito, Mansour Karmouche, teve 2416 votos em Campo Grande.