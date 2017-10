Assis sofreu uma luxação e um corte no braço esquerdo, mas estava consciente e orientado

O radialista, Sidney Assis, sofreu um acidente e ficou ferido depois de perder o controle do carro e capotar. O acidente aconteceu na tarde de domingo (15) na estrada vicinal MS 080, que liga a BR – 163 a Rio Negro – a 153 km de Campo Grande.

De acordo com o site Coxim Agora, Sidney fez uma cobertura jornalística sobre um acidente que envolveu duas jovens. Na volta, o radialista e também repórter perdeu o controle do carro, uma pick-up GM/Montana com placas de Coxim, e capotou.

Assis sofreu uma luxação e um corte no braço esquerdo, mas estava consciente e orientado. O repórter foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e levado ao Hospital Regional de Álvaro Fontoura Silva em Coxim – a 242 km da Capital, onde passou por exames.