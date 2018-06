Raio atinge pasto e 32 cabeças de gado morrem

A forte chuva que caiu, na última terça-feira (12), em Batayporã, matou 32 cabeças de gado da Fazenda Paraíso.

De acordo com informações do site Nova News, os animais morreram em decorrência de uma descarga elétrica. Vacas, touros e bezerros estavam no pasto, próximos a uma árvore, quando um raio caiu e atingiu os animais.

Uma equipe de fiscais da Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (Iagro), esteve na fazenda na quarta-feira (13). Após análises dos fiscais, os animais foram enterrados na propriedade.

O prejuízo, segundo o proprietário, foi de R$ 50 mil.