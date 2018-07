Na noite desta quinta-feira (19), um rapaz de 24 anos foi agredido com uma garrafa de cerveja pela sua irmã, em uma residência do bairro Alta Floresta II, em Ladário.

De acordo com o Diário Corumbaense, o jovem foi socorrido pelos militares plantonistas do Corpo de Bombeiros de Corumbá, município vizinho, com lesões na cabeça que apresentavam forte hemorragia.

Ele foi agredido com uma garrafa de cerveja pela irmã, durante uma discussão familiar. Reclamando de intensas dores de cabeça, o rapaz recebeu os atendimentos emergenciais e foi encaminhado para o pronto-socorro municipal de Corumbá.