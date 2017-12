Rapaz é atingido por bala perdida em Três Lagoas

Na tarde dessa terça-feira (12) um rapaz foi atingido por uma bala perdida enquanto descansando no quintal de um rancho na região do rio Sucuriú em Três Lagoas.

De acordo com o boletim de ocorrência uma guarnição da PM foi acionada para comparecer ao Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, onde Evandro Maneti da Silva (24) deu entrada apresentando um ferimento causado por arma de fogo.

No local, em contato com a vítima ele informou que estava em um rancho junto com seu padrasto Anizete Inácio, quando saiu para se sentar nos fundos da casa ouviu um barulho parecido com disparo de arma e de imediato sentiu um desconforto em sua perna esquerda (canela) foi quando notou o ferimento.

O padrasto socorreu o jovem e o levou até o hospital. Segundo relatos de Evandro não havia mais ninguém nas dependências do rancho e área dos fundos da para uma região de mata.

No hospital o médico plantonista, Fernando Fidélis, informou que houve possível fratura na região do osso tíbia e o projétil estava alojado na perna da vítima.

O caso foi registrado na Depac de Três Lagoas como lesão corporal por disparo de arma de fogo.