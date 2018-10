Segundo a vítima, um grupo de desconhecidos foram os autores do ocorrido

Na manhã de domingo (7), um jovem político foi espancado, na avenida Brasil, em Ponta Porã, por desconhecidos simplesmente por que usava uma camiseta com a imagem do rosto de Jair Bolsonarro, candidato à presidência do Brasil pelo PSL.

De acordo com informações do Porã News, o rapaz identificado como Peter Oviedo, disse que estava parado no semáforo, quando foi abordado por um grupo de pessoas desconhecidas que o espancaram.

Segundo Peter, o ataque aconteceu no cruzamento entre a avenida Brasil e a 7 de Setembro. Alguns comerciantes testemunharam o episódio.

Nas redes sociais, a vítima divulgou que tentou registrar boletim de ocorrência, mas a delegacia estaria fechada. “Fui até a delegacia para registrar a ocorrência, mas estava fechada. Vou voltar mais tarde. Eu nunca imaginei passar por isso, mas nessa vida a gente tem que estar preparado para tudo”, concluiu.

O jovem ainda chamou a imprensa e os políticos da cidade a fim de que os mesmos repudiem ações deste tipo no município.