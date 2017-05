Jadher Leandro Rodrigues, acusado pela participação no homicídio de Juliana Aparecida dos Santos Sales, de 19 anos, e pela tentativa de homicídio de L.T. dos S.S, será julgado por homicídio doloso e corrupção de menores nesta quarta-feira (25). O julgamento será realizado na 2ª Vara do Tribunal do Júri presidido pelo juiz de Direito Aluízio Pereira dos Santos.

O acusado emprestou a arma do pai, um policial militar, para a namorada. A namorada de Jadher, na época adolescente, se desentendeu com uma amiga de Juliana e usou o revólver calibre 38 para matar Juliana dos Santos Sales.

O crime aconteceu no dia 8 de agosto de 2010, no bairro Coronel Antonino, em Campo Grande. O réu teria auxiliado a menor a praticar o crime fornecendo o revólver a ela e, em uma motocicleta, encontrou Juliana e Pâmela Alves, alvo da adolescente.

O acusado foi preso, mas quatro meses depois foi solto por habeas corpus concedido pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul.

A acusação será feita pelo Ministério Público de Mato Grosso do Sul, representado pelo Promotor de Justiça Douglas Oldegardo Cavalheiro dos Santos, titular da 20ª Promotoria de Justiça. Já a defesa do réu será feita pelo advogado Abdalla Maksoud Neto.