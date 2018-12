No último final de semana (15 e 16) aconteceu o Campeonato Nacional do Duelo de MCs, em Belo Horizonte, Minas Gerais. O evento reuniu os melhores MCs de cada região, e o sul-mato-grossense Max Dante, de 25 anos, conhecido no mundo do hip hop como “Miliano” acabou conquistando o título.

O evento reuniu mais de 10 mil pessoas na rua Aarão Reis, no centro de BH, na tarde de domingo (16), onde centenas de ouvidos ficavam atentos às rimas dos mestres de cerimônia Miliano (Mato Grosso do Sul), Djah (Goiás), NG (Minas Gerais) e Dre Araújo (Santa Catarina).

Os quatros haviam passado pela primeira faze no sábado (15), e foram para a fase final no domingo, e depois de passar pela MC Dre na semifinal, o douradense Miliano enfrentou um anfitrião na grande final.

Na final, depois de três rounds, o grande vencedor foi o rapper de Dourado, Miliano. Nas rimas, acabou demonstrando conhecimento de Belo Horizonte, com versos que citavam pontos da capital mineira, como a Lagoa da Pampulha.

Essa é a segunda vez que disputou o duelo e realizou seu sonho, “comecei a rimar em 2009, mas passei a me dedicar fortemente em 2016. O duelo é o maior evento de free style do Brasil. A energia é maravilhosa. É a realização de um sonho estar aqui. Estou sem palavras”, afirmou o jovem.

O vencedor emocionou todos quando pegou o microfone pela última vez "mesmo quando qualquer ideia de vitória com o que eu fazia era visto como ridículo, como uma ilha deserta, num mar de miséria, todo dia eu fazia o meu exercício. Rima para mudar vidas e ser livre’’.

Miliano recebeu um prêmio de R$10 mil, além do reconhecimento e patrocínios.