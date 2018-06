Readequação viária na rotatória da Coca começa na próxima semana

O projeto de readequação viária da "Rotatória da Coca-Cola" ficou pronto e o prefeito Marquinhos Trad confirmou para a próxima semana o início dos trabalhos nas avenidas Gury Marques com a Dr. Olavo Vilella de Andrade (antiga Interlagos). O processo de sinalização horizontal, vertical e semafórica vai por fim ao congestionamento no trânsito daquela região da cidade.

Nesta manhã, o diretor-presidente da Agência Municipal de Transporte e Trânsito – Agetran, Janine de Lima Bruno apresentou uma simulação de como vai funcionar a rotatória após a implantação da readequação viária no local.

Os levantamentos com a pesquisa de tráfego foram realizados pelo Consórcio CAM, que venceu a licitação para manter a sinalização de trânsito de Campo Grande. Esses dados serviram de subsídio para o projeto que definiu a temporização dos semáforos, conforme a demanda de fluxo. “Este mesmo trabalho precedeu o reordenamento da rotatória da Mato Grosso com a Nelly Martins”, explica Janine.

De acordo com o diretor da Agetran, o projeto de reordenamento será bem menos complicado que o da avenida Mato Grosso, onde foi preciso executar uma série de obras, com redução de canteiros e redimensionamento da rotatória em si para abertura de uma terceira pista de rolamento, bem como abertura de uma alça de acesso.

“A dinâmica do trânsito da avenida Mato Grosso é muito mais complicada, com gargalos de tráfego praticamente o dia inteiro. Já na Gury Marques há formação de índice de congestionamento das 7h às 8h da manhã, na pista bairro/centro, e à tarde, das 17h às 19h, na pista contrária. Outra vantagem é que aquela rotatória já tem três pistas de rolamento”, explica Janine.

Janine explica também que em termos de tipos de veículos que por ali trafegam. “Aquela rotatória tem um diferencial em relação a da avenida Mato Grosso, já que recebe um grande volume de veículos pesados como carretas, ônibus e caminhões”, justifica.

A ordem de serviço dos trabalhos que serão realizados no reordenamento do trânsito da "Rotatória da Coca Cola" foi assinada pelo prefeito Marquinhos Trad no dia 24 de abril deste ano. O recurso é próprio da Prefeitura de Campo Grande, proveniente da Agência Municipal de Transporte e Trânsito e da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos – Sisep.

A opção de instalar a rotatória, em vez de um viaduto, levou em conta, de acordo com o diretor da Agetran, o custo muito menor da intervenção (com a mesma eficácia, e a maior rapidez na implantação. A expectativa é de que a intervenção esteja concluída no mês de agosto.

Finalizada essa obra, na sequência, haverá intervenções semelhantes nas rotatórias das avenidas Tamandaré com Euler de Azevedo; Três Barras com Marquês de Lavradio; Joaquim Murtinho com Ceará e Eduardo Elias Zahran com Joaquim Murtinho.