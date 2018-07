Reajuste da tabela salarial dos médicos é aprovado pelos vereadores

Foi aprovado nesta quinta-feira (5), pelos vereadores de Campo Grande, o projeto de lei que dispõe sobre o reajuste da tabela salarial dos médicos. A proposta é de autoria do parlamentar Dr. Loester e seguirá para sansão do prefeito Marquinhos Trad.

Pela proposta, a remuneração dos médicos com carga horária de 40 horas semanais aumenta no vencimento inicial da categoria o valor de R$ 1.500, linear para todas as classes a partir de 1º de maio.

Os plantões realizados pelos profissionais de medicina ficam reajustados em duas partes, sendo 3,04% a contar de primeiro de maio e R$ 100, por plantão, totalizando 12,04% sobre os plantões a contar de 1º de outubro de 2018. A tabela contempla também com reajuste os médicos que trabalham com carga horária 12 e 20 horas referência classe A B C D E F G H.