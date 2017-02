Realidade dos professores é desoladora, afirma Marquinhos

Prefeito quer resolver situação de trabalhadores da Omep e Seleta antes do início do semestre

Durante Audiência Pública de prestação de contas da Prefeitura de Campo Grande na manhã desta quarta-feira (22) na Audiência Pública, o prefeito Marquinhos Trad (PSD) falou da situação dos professores no município. “Nós estamos mostrando a eles a nossa realidade. A deles eu já sei, é triste, é desoladora”, ressaltou Marquinhos.

O prefeito destacou que a contratação no município está próxima do limite prudencial. “De acordo com os números apresentados, em um ano o percentual de contratação de pessoal elevou-se assustadoramente a quase 15 pontos, o que deu um incremento de gastos da Prefeitura”, explicou.

Marquinhos ainda afirmou que a preocupação da Prefeitura é com a determinação judicial que estabelece a demissão das mais de quatro mil pessoas da Omep e Seleta. “Por determinação judicial essas pessoas vão ter que ser mandadas embora. E elas não podem ficar sem emprego porque boa parte da administração pública funciona com a função deles. Por isso vamos ter que encontrar um meio termo antes do início do semestre”.

O prefeito ainda falou na preocupação com as dívidas acumuladas da gestão anterior. “Não podemos ser uma cidade caloteira. Nós estamos pagando as nossas contas, com dificuldades. Estamos colocando em dia o pagamento dos funcionários públicos”, destacou.

De acordo com Marquinhos os números que mais preocupam a Prefeitura são as contas que nos foram deixas, “de imediato foram quase 200 milhões de dividas que tivemos que pagar no início deste ano da administração anterior”.

Os cortes que o Governo do Estado irá fazer também chama a atenção para a situação econômica do país. “O Governo do Estado passa por dificuldades, e terá demissão de quase mil pessoas. Com certeza vão bater na porta da Prefeitura, mas nós já nos precavemos, já fizemos os cortes e enxugamentos. Vamos em busca da reestruturação das condições da nossa cidade”.