Recepcionistas de hotéis da Capital recebem palestra técnica sobre atrativos turísticos

Os atrativos turísticos de Campo Grande serão tema de palestra técnica, que será promovida pela Secretaria Municipal de Turismo ( Sectur ), nesta terça-feira (23) para recepcionistas que trabalham nos hotéis de Campo Grande e pessoas que queiram atuar nessa área. O encontro ocorrerá no auditório do Hotel Deville (localizado na Avenida Mato Grosso, com a Via Parque) em duas turmas, uma pela manhã e outra no período da tarde. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas na hora do evento.



A iniciativa busca, de acordo com a superintendente de Turismo da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo ( Sectur ), Juliane Salvadori , capacitar os profissionais que atuam diretamente na recepção de hotéis, tendo em vista a aproximação que eles têm com os turistas.



“Na maioria das vezes os turistas procuram os recepcionistas para obterem informações a respeito da cidade, por isso eles são nosso público alvo . Dividimos as palestras em duas turmas para ampliar o atendimento”, informou. Juliane explica que entre as informações a serem repassadas está a história de Campo Grande para que todos possam conhecer bem a Capital e sua formação.



A palestra sobre a história da cidade será feita pelo presidente do Sindicato dos Guias de Turismo de Mato Grosso do Sul, Carlos Iracy Coelho Neto.



A Associação Brasileira das Indústrias de Hotéis ( ABIH /MS) também participará do encontro. Na ocasião, serão sorteados passeios turísticos.