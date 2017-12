Receptadores vendiam objetos roubados na internet e são presos pelo Choque

No final da noite dessa quinta-feira (28) a Equipe Batalhão de Choque prendeu quatro pessoas envolvidas com o assalto em uma loja de roupa e uma tabacaria da Capital. Os produtos foram fornecidos por um dos envolvidos que não soube dizer quem havia cometido o furto. Os demais que por sua vez, vendiam o produto dos furtos pelas redes sociais.

De acordo com o boletim de ocorrência o Choque recebeu a informação através da vítima, Maxuel de Souza Rolon (25), de que objetos produtos de furto, cometido na quarta-feira (27), estavam sendo comercializados pelas redes sociais. Eram peças de roupas e que ainda se encontravam com as etiquetas do estabelecimento comercial da vítima.

Diante desse fato os policiais mantiveram contato com a autora, Jussara Monique dos Santos Santana (19), que estaria vendendo tais produtos. Uma equipe policial foi em diligência até o endereço informado por Jussara e constatou a veracidade das informações, sendo que a ela estava vendendo as roupas roubadas, que ainda estavam com as etiquetas da loja da vítima.

No local Jussara permitiu a entrada dos policiais em sua casa e apresentou dois sacos pretos contendo as peças identificadas objeto do furto. Ao ser questionada sobre a origem das roupas Jussara informou que comprou pelo valor de R$ 6 mil de um indivíduo de nome Thiago, a autora ainda disse que saberia informar a residência em ele guardava o restante das roupas furtadas.

Dessa forma o batalhão se diligenciou ao local indicado, no Bairro Portal Caiobá. No endereço indicado por Jussara equipe policial encontrou Thiago Oliveira Teodoro (31), que tentou fugir da polícia pulando muros de várias residências. Depois ele retornou usando uma motocicleta Honda Hornet 600CC, mas ao avistar que os militares ainda estavam em frente a sua casa empreendeu fuga novamente, desobedecendo à ordem de parada e fugindo em alta velocidade, porém, os policiais conseguiram fazer a abordagem.

Durante a fuga Thiago estava acompanhado da autora Regiane Cristina Alves dos Santos (26). Ao retornar a casa de Thiago, os policiais realizaram busca e lá foram localizados as demais peças de roupas objetos do furto. Na casa também foram encontrados outros objetos oriundos de outro furto, os objetos eram da Tabacaria Do Chico. Também foram encontrados um carregador de pistola calibre 380, bem como várias munições de diversos calibres, sendo 14 munições do calibre .38 e 38 munições de calibre 22.

Foi dada voz de prisão à Jussara, por Receptação, e ao autor Thiago por Receptação, Posse irregular de Arma de Fogo de uso permitido e Desobediência à ordem legal e Direção Perigosa. Thiago não foi autuado por furto, pois ele informou não ser o autor do furto e que apenas comprou de um terceiro, o qual não saberia informar o paradeiro, para revenda.

A equipe do choque foi procurada por Adriana dos Santos (37), mãe de Jussara, que informou aos policiais que estava na posse de parte das roupas (produtos do ilícito), relatando que se apresentaria espontaneamente e entregaria 30 calças e 15 shorts através de sua advogada.

Foi Jussara, que entrou em contato com a autora Adriana e pediu que ela fizesse a entrega dos demais produtos que estariam com ela. Ficando evidente que ambas estavam juntas na receptação.

Todos os detidos foram apresentados, a autoridade de polícia judiciária para as providências pertinentes.