Recreadoras reclamam de problemas para receberem

Problemas com transações bancárias podem ser um dos motivos do atraso no pagamento de funcionárias na Seleta Sociedade Caritativa e Humanitária. Na segunda-feira (09) o advogado Rubylan Oliveira, integrante do Departamento Jurídico do Senalba-MS havia tranquilizado as trabalhadoras da Seleta e também Omep afirmando que logo o pagamento estaria na conta, mas algumas pessoas ainda não receberam.

De acordo com um ofício no qual a redação do JD1 Notícia teve acesso, dois volumes de pagamentos referentes as 1ª e 2ª parcela do 13º dos funcionários da prefeitura foram encaminhados ao banco Bradesco após o sistema não acatar a folha via transmissão bancária. O documento é assinado pelo presidente da Seleta Gilbraz Marques da Silva e Romário Garcia Pereira, 1º Tesoureiro.