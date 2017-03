Recurso do MPE pedindo prisão de PRF é recusado

Pela segunda vez, a Justiça negou recurso do Ministério Público Estadual (MPE) que pedia a prisão preventiva do policial rodoviário federal Ricardo Hyun Su Moon, que matou o empresário Adriano Correia do Nascimento na madrugada do dia 31 de dezembro de 2016.

De acordo com o advogado do PRF, Renê Siufi como o MPE entrou com recurso o juiz pode rever a decisão, mas entendeu que não há motivos para a prisão de Ricardo, já que ele não é uma ameaça. O advogado afirmou que a decisão vai para o tribunal agora e estão aguardando a audiência.