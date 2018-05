Rede de Combate ao Câncer recebe cabelo para confecção de perucas

A Prefeitura de Campo Grande oficializou na manhã desta terça-feira (15) a entrega de 258 quilos de cabelo humano “in natura” para a Rede Feminina de Combate ao Câncer de Mato Grosso do Sul destinados à confecção de perucas que serão doadas a pacientes em tratamento contra o câncer.

O termo de doação foi assinado pelo prefeito Marquinhos Trad em solenidade que contou com a presença do secretário municipal de Saúde, Marcelo Vilela e do diretor-presidente do Hospital de Câncer Alfredo Abrão, Aldoir Teló.

Segundo a presidente da Rede Feminina de Combate ao Câncer, Magda Braz, o volume de material doado pelo município deve ser suficiente para confeccionar 70 perucas que serão doadas as pacientes em tratamento.

Os materiais doados à Rede Feminina de Combate ao Câncer foram apreendidos pela Receita Federal e repassados à Secretaria Municipal de Saúde (SESAU).