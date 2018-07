Rede de lojas de materiais de construção oferece 30 vagas de emprego

As vagas são para diversas áreas e o processo seletivo ocorre na capital

Uma rede de loja especializada em materiais de construção está com processo seletivo aberto nesta sexta-feira (13), com 30 vagas, segundo informações da Agência de Empregos da Fundação Social do Trabalho (Funsat) em Campo Grande.

Estão abertas vagas para profissionais com experiência para vendedor, repositor, operador de caixa, auxiliar de crédito, telefonista, auxiliar financeiro e coordenador financeiro.

A empresa oferece como benefícios plano de saúde, plano odontológico, seguro de vida, alimentação, auxílio graduação e pós-graduação, treinamentos e plano de carreira.

Os profissionais interessados em participar deste processo seletivo devem comparecer a Funsat, localizada na Rua 14 de julho, n. 992, na Vila Glória, de segunda a sexta, das 7h às 17h, com os documentos pessoais (RG, CPF) e carteira de trabalho.