Começam a valer nesta sexta-feira (17), os novos valores da tarifa de pedágio da rodovia BR-040, nas praças entre Juiz de Fora e Brasília . Na última terça-feira (15), a Agência Nacional e Transportes Terrestres (ANTT) decidiu aplicar uma redução de R$ 0,20 no pedágio cobrado de carros caminhonetes e furgões.

Com isso, o pedágio passa de R$ 5,30 para R$ 5,10.

Segundo a ANTT, os preços foram reduzidos porque a concessionária não executou obras de duplicação na rodovia, que estavam previstas em contrato. “A redução da tarifa se deveu, principalmente, ao desconto de reequilíbrio feito por não execução das obras de duplicação previstas em contrato”, disse a assessoria da agência reguladora.

A ANTT realiza, anualmente, o reajuste e a revisão ordinária das tarifas de pedágio das rodovias federais concedidas. As alterações tarifárias são aplicadas no aniversário do início da cobrança de pedágio.

A BR-040/DF/GO/MG foi concedida em 2014 à iniciativa privada para exploração da infraestrutura pelo período de 30 anos.