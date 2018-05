Reeducandas da capital recebem livros para incentivar a espiritualidade

Com o objetivo de levar fé e esperança às mulheres em situação de prisão, uma ação social foi desenvolvida com as reeducandas do Estabelecimento Penal Feminino “Irmã Irma Zorzi” (EPFIIZ) da capital. Ao todo, foram entregues 150 exemplares do livro “As raízes das prisões da alma” às custodiadas.

A iniciativa é uma parceria entre o Ministério Apostólico Renovado e a Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen). A doação foi realizada na semana passada e buscou incentivar a espiritualidade por meio da leitura.

A obra cristã tem como objetivo abrir os olhos emocionais e espirituais para muitas situações vivenciadas, além disso, quebra paradigmas e leva à reflexão como: quantos de nós estamos aprisionados dentro de nossos próprios conceitos? Essas prisões limitam e impedem as pessoas de desfrutar a verdadeira liberdade na qual são chamados para viver em Cristo Jesus!

Além dos livros, as pastoras Carmem, Rose e Mariza doaram também abraços, orações, palavras encorajadoras e muito conforto às internas.