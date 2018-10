Com instruções teóricas e práticas, 29 reeducandas do Estabelecimento Penal Feminino Irmã Irma Zorzi, em Campo Grande, participaram do curso de Primeiros Socorros que aconteceu durante o mês de outubro.

O curso abrangeu sobre procedimentos básicos de primeiros socorros e métodos adotados em casos de desmaios, engasgos, Acidente Vascular Cerebral (AVC), intoxicação e outras situações de emergência que qualquer pessoa pode enfrentar no dia a dia.

Para a diretora da unidade prisional, Mari Jane Boleti Carrilho, as orientações transmitidas às internas contribuem tanto dentro quanto fora do presídio, possibilitando ajudar alguém em situação de risco. “Os ensinamentos vão desde a checagem de pulso e respiração até a realização de massagem cardíaca, formas de estancar hemorragias, entre outras situações que podem acontecer com qualquer pessoa”, concluiu.