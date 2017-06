A reforma da Penitenciária de Segurança Máxima de Naviraí, será inaugurada nesta quinta-feira (8), após nove meses em obras. A solenidade de descerramento da placa da obra acontece na praça Euclides Antônio Fabris, no centro.

Durante o evento também será realizada a inauguração do Sistema de Videomonitoramento em vias públicas do município, além da entrega de viaturas para as polícias Militar, Civil e o Corpo de Bombeiros para atender aos municípios de Eldorado, Iguatemi, Itaquiraí, Juti, Mundo Novo, Naviraí, Paranhos, Sete Quedas e Tacuru.

O estabelecimento penal passou por reestruturação devido à rebelião ocorrida em agosto do ano passado, que causou estragos à unidade. Ampliações e melhorias também foram implantadas para reforçar a segurança do presídio. Outra medida de segurança adotada foi o uso obrigatório de uniformes pelos internos.

Através dessas obras, entrará em funcionamento a sala de Videoaudiências Judiciais. E, como forma de atender a uma solicitação da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), foi instalado um setor específico para atendimento dos advogados aos internos da unidade.

As obras foram executadas com mão de obra prisional, com intuito de reduzir os custos e o tempo das obras, que contaram com o apoio do Conselho da Comunidade e do Poder Judiciário de Naviraí.