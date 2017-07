Reforma do Parque das Nações Indígenas custará mais de R$ 1 milhão

O governador Reinaldo Azambuja autorizou a realização de reformas no Parque das Nações Indígenas (PNI). A obra, orçada em R$ 1.255.086,89, terá seu processo licitatório iniciado nos próximos dias pela Agência Estadual de Empreendimentos de Mato Grosso do Sul (Agesul) e deve iniciar em 60 dias, contados a partir do início dos trâmites do certame a ser aberto pelo Governo do Estado.

Segundo o secretário de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar, Jaime Verruck, o recurso é todo proveniente do Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul). O valor será utilizado na reforma e implantação de acessibilidade em 10 banheiros e nos mirantes das estruturas de cinco quiosques (chamados de Núcleos de Apoio Básico), dentre eles, quatro de uso público, além da Base de Policiamento da Polícia Militar.

Serão reformadas as guaritas e os portões das portarias da avenida Afonso Pena e da rua Antônio Maria Coelho; toda a extensão das grades do Parque (incluindo cercas de fechamento com tela); as três quadras poliesportivas, a quadra de areia e a pista de skate (com pintura do piso e substituição da iluminação); substituição de tomadas, troca de luminárias, instalação de espelhos nas caixas de tampa cega.

O processo para realização das reformas foi iniciado pelo Imasul. O projeto da obra já foi protocolado na Agesul, que deverá abrir a licitação nos próximos dias.