Reinaldo anuncia investimentos no interior

Ao todo, 97 famílias serão beneficiadas pela parceria do Governo do Estado com prefeitura e União

Cumprindo agenda no interior do Estado, o governador Reinaldo Azambuja esteve na última sexta-feira (21) em Bataguassu para entrega das chaves para os 47 contemplados nos Loteamentos Maria Baiana, no Distrito de Nova Porto XV e São Pedro. Ao todo, 97 famílias serão beneficiadas pela parceria do Governo do Estado com prefeitura e União para garantir a construção de moradias populares no município.

“Casa é dignidade. Não tem nada na vida de uma pessoa que dignifica mais do que dizer: eu tenho a minha casa, eu saí do aluguel e vou poder pagar a prestação daquilo que é meu”, afirmou o governador durante as entregas, ao destacar a melhoria na qualidade de vida dos beneficiados.

Ele mencionou os empreendimentos entregues como exemplos das parcerias firmadas no momento de crise, para garantir a solução dos problemas da população. “Nesses dois anos e sete meses a gente buscou as alternativas para ampliar a habitação no Mato Grosso do Sul e fizemos por meio do Programa do FGTS [Fundo de Garantia por Tempo de Serviço], Lote Urbanizado, o Cheque Moradia, o próprio Minha Casa, Minha Vida e outros inúmeros investimentos”, lembrou.

O prefeito de Bataguassu, Pedro Arlei Caravina, destacou a importância da parceria com o Governo para a realização do sonho das famílias. “Se não fosse essa parceria, essa realidade não aconteceria. Ela envolveu primeiro o mutuário que teve que reunir as condições necessárias para ser beneficiado; o Governo Federal na liberação do recurso do FGTS; o Governo do Estado que apoiou com recursos para infraestrutura e o município que cedeu o terreno para que fossem construídas”, disse.

R$ 89 milhões em Rodovias

Além da entrega das casas, o governador Reinaldo Azambuja anunciou investimentos de R$ R$ 89 milhões estão sendo feitos pelo Governo do Estado para melhoria da infraestrutura rodoviária de Bataguassu e Santa Rita do Pardo. As ordens de serviço para dar início às obras de restauração asfáltica na MS- 395 e MS-338 já foram assinadas na sexta-feira.

Na MS-395, será contemplado trecho de Bataguassu a Brasilândia, numa extensão de 66,8 quilômetros. Os recursos para a obra são de R$ 44,3 milhões. A rodovia teve ainda inaugurada nesta manhã a recuperação de outros 3,8 quilômetros – no trecho da Avenida Dias Barroso, cujos investimentos foram de R$ 1,8 milhões. Os trabalhos incluíram a implantação de uma ciclovia na rodovia, antiga reivindicação da população. Já na MS-338, o trecho será de 60 quilômetros, de Santa Rita do Pardo até Bataguassu, no valor de R$ 43,5 milhões.

“Esses investimentos são para trazer mais segurança e qualidade de vida para a população, além de melhorar a infraestrutura de desenvolvimento rodoviário do Estado para a gente ser mais competitivo”, afirmou o governador. Ele reforçou ainda a parceria com os municípios para atender às necessidades da população. “Ninguém governa sozinho, ainda mais na crise”, disse.

Prefeito de Bataguassu, Pedro Arlei Caravina destacou a importância das obras nas rodovias e o volume dos recursos empregados. “A restauração da MS-395, ligando Bataguassu a Brasilândia, é uma obra cara e de uma importância enorme, um desejo que agora vai ser realizado. Nossos alunos vão todas as noites por essa estrada para Três Lagoas, correndo riscos”, explicou.

Segundo o prefeito, a MS-338, de Santa Rita a Bataguassu, também beneficia diretamente a população. “É um corredor importante de acesso a Campo Grande”, frisou.

O secretário de Estado de Infraestrutura, Marcelo Miglioli, reforçou a qualidade das obras que vêm sendo executadas, com projeto executivo. “A região toda de Bataguassu está sendo beneficiada. Estamos entregando obras, lançando obras e planejando obras para o futuro”, enfatizou. Ele disse ainda que a diretriz do governo é de investimentos nos 79 municípios. “Nosso objetivo é fazer com que Mato Grosso do Sul melhore a cada dia”, afirmou.

Projetos executivos

O Governo do Estado, por meio da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul), divulgou na quinta-feira (20) cerca de R$ 1,6 milhão em investimentos para Mato Grosso do Sul. Foram publicados no Diário Oficial do Estado o lançamento de licitação para elaboração de projetos executivos, orçados em R$ 453 mil, e divulgado o resultado para ampliar o esgotamento sanitário do município de Bela Vista.

De acordo com o aviso de licitação, com a contratação serão realizados projetos executivos para 13 pontes de concreto armado localizadas em rodovias estaduais, municipais e em áreas afetadas por enchentes ou inundações graduais, nos municípios de Água Clara, Anastácio, Batayporã, Bodoquena, Coronel Sapucaia, Glória de Dourados, Porto Murtinho, Rio Negro e Rio Verde de Mato Grosso. A tomada de preços acontece no próximo dia 7 de agosto, na sede da Agesul, na Capital.

Já a ampliação do sistema de esgotamento sanitário do município de Bela Vista será realizado com investimentos de R$ 1.119.412,02 milhão e possibilitará a construção de duas estações de elevação de esgoto incrementando 37,75 km de rede coletora de esgoto e 1.104 ligações domiciliares. A população recebeu a notícia dessa obra pelo próprio governador Reinaldo Azambuja, durante as comemorações dos 109 anos de emancipação de Bela Vista.