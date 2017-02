Reinaldo apresenta reforma administrativa e PEC do controle de gastos na segunda-feira

A PEC do controle de gastos é a limitação do orçamento do Estado à sua arrecadação

O Governo do Estado apresentará para a imprensa, na segunda-feira (20) às 8h30, a reforma administrativa e a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) do controle de gastos encaminhadas para a Assembleia Legislativa. As medidas fazem parte das ações a serem tomadas pelo Executivo com objetivo de ajustar o caixa e manter o equilíbrio fiscal do Estado. A reforma da previdência e a lei de incentivos fiscais também fazem parte das medidas e serão discutidas posteriormente .

A PEC do controle de gastos é a limitação do orçamento do Estado à sua arrecadação. Pela proposta, o teto para os gastos públicos passa a vigorar em 2018 e terá validade por 10 anos. A reforma administrativa prevê, entre outras mudanças, a redução do número de secretarias e de aproximadamente mil cargos temporário e comissionados. “A reforma administrativa é uma mudança estrutural que reflete um conceito de gestão. O governo entende que tem que ajustar o tamanho do Estado a sua capacidade de receita, sem perder a eficiência e a qualidade dos serviços”, destaca o Secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégica, Eduardo Riedel.

A reforma da previdência começará a ser debatida com o funcionalismo na próxima quarta-feira (22), no primeiro Fórum Dialoga deste ano. O Fórum é um instrumento criado pelo governador Reinaldo Azambuja para manter o diálogo permanente com as 47 representações sindicais das diferentes categorias que formam o funcionalismo público estadual.