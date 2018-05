O governador Reinaldo Azambuja, atendeu pedido feito pelo setor produtivo através da Famasul, e reduzirá o ICMs do diesel de 17% para 12%, nesta terça-feira (29). A solicitação foi oficializada pelo presidente Mauricio Saito na reunião do comitê de crise ontem.

Azambuja porém quer as estradas desobstruídas, como contra partida, e que os postos diminuam o preço para o consumidor nas bombas.

Vacinação

Mauricio Saito solicitou também que o prazo para a vacinação do gado no Pantanal fosse prorrogado, devido a paralisação dos caminhoneiros e o período de cheia da região, segundo ele o setor produtivo precisa de um prazo estendido para vacinação do rebanho. O pedido também foi atendido pelo governador.

Agora o setor terá mais 15 dias para terminar a vacinação. Após assinatura que confirma a ampliação do prazo, Saito afirmou que a prorrogação permite a excelência na vacinação. “Mato Grosso do Sul tem uma carne de qualidade reconhecida no mundo inteiro por ter como característica a disciplina, quando o assunto é questão sanitária. Diante deste atual cenário, não pode ser deixada de lado, pois as duas milhões de doses precisam chegar ao produtor rural para conseguirmos, assim, imunizar o rebanho bovino sul-mato-grossense em sua totalidade”, explica.