Reinaldo autoriza construção do Hospital Regional de Três Lagoas

O governador Reinaldo Azambuja (PSDB), assinou na quarta-feira (29), a ordem de serviço para a construção do Hospital Regional de Três Lagoas. A obra foi orçada em mais de R$ 56 milhões, terá 19,4 mil m² de área construída e contará com 138 leitos, divididos em três pavimentos.



Segundo Azambuja, a idéia é descentralizar o atendimento da saúde na região e desafogar o hospital de Campo Grande. “Com o novo hospital, os moradores de Três Lagoas não precisarão mais realizar tratamentos em Campo Grande ou no estado de São Paulo. A unidade atenderá casos de média e alta complexibilidade e será referência para todo o Bolsão e região Costa Leste.” Enfatizou o governador.

O hospital também servirá como núcleo de ensino e pesquisa para alunos do curso de medicina da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) e será construído na BR-158, levará o nome de Magid Thomé, uma homenagem ao empresário que doou o terreno à prefeitura. A empresa contratada para a construção do hospital terá o prazo de dois anos para construir o prédio.