Reinaldo Azambuja almoça com assentados de Sidrolândia e entrega patrulha mecanizada

Neste sábado (27.5), assentados do município de Sidrolândia almoçaram na companhia do governador Reinaldo Azambuja, que foi ao município participar da entrega de uma patrulha mecanizada que vai atender a cooperativa e as famílias da região. Para os beneficiados, a visita foi considerada emblemática, tanto por ser inédita como também por abrir perspectivas de melhoria na qualidade e quantidade da produção, atingindo a geração de renda dos pequenos produtores da região.

“É o primeiro governador que a gente já teve aqui no assentamento”, comemorou Lurdes de Fátima Farias, de 57 anos, que mora há nove anos no Eldorado I, onde foi feita a primeira entrega de maquinário. Foi seu marido, João de Souza, de 75 anos, quem procurou Reinaldo Azambuja, à época ainda deputado federal. O pedido foi atendido por meio de emendas parlamentares liberadas já em sua gestão no Governo do Estado.

“Tem gente que coloca o grande produtor de um lado e o pequeno do outro. Eu não vejo assim: nós estamos todos no mesmo barco. A gente tem que se juntar para trabalhar pelo desenvolvimento do Estado”, declarou o governador, ao ressaltar que 70% dos alimentos servidos na mesa dos brasileiros foram produzidos por agricultores familiares.

Na conversa com os assentados, o governador mostrou conhecer de perto a realidade das famílias. “Muitos lutaram a vida toda para conseguir um pedaço de terra”, afirmou Reinaldo Azambuja. A segunda dificuldade pela qual os assentados passam, prosseguiu ele, é referente à legalização dos títulos de posse das terras. Por último, o governador destacou o desafio de dar condições para esses agricultores produzirem tanto para seu consumo e permanência no campo quanto para o restante da sociedade.

“A agricultura familiar do Mato Grosso do Sul vai ter um grande incremento de equipamentos para facilitar a vida do pequeno produtor”, afirmou o governador, ao comentar os investimentos na ordem de R$ 50 milhões que permitirão a aquisição de 2.000 equipamentos, a serem entregues aos assentados até o final do próximo ano.

Aumento da produção

A intenção do Governo do Estado é dar suporte para melhorar a produção para consumo interno. Atualmente, 80% das frutas e legumes consumidos em Mato Grosso do Sul vêm dos estados de São Paulo e do Paraná.

“A diferença agora com a patrulha vai ser vista na produção”, confirmou Francisco Ferreira Costa, de 65 anos. Assentado no Eldorado I há dez anos e atual produtor de leite, ele vinha enfrentando dificuldades para fazer todo o trabalho de preparo do solo sem nenhum equipamento. “A gente não tinha onde se apegar. Agora vou poder arar a terra, que vai melhorar o pasto e aumentar o leite do gado”, explicou.

A patrulha que vai melhorar a vida de Francisco e dos demais assentados é formada por um trator agrícola, uma grade aradora, uma grade niveladora, um rotoencanteirador e uma pá carregadeira. Sonho antigo da comunidade, os equipamentos permitirão que em algumas horas seja feito o trabalho que levaria semanas somente na enxada.

A ordem para concessão das patrulhas foi assinada pelo governador e pela vice-governadora Rose Modesto, que acompanhou as entregas e também participou do almoço no assentamento.

Presidente da cooperativa Eldorado II, Rubens Martins destacou que o uso da patrulha será intermediado pela cooperativa, mas irá beneficiar a todas as famílias. “É para aquele que quer produzir”, garantiu.

“Aqui me senti em casa”

A fala do governador expressa não somente a receptividade dos assentados – com quem tomou café da manhã, almoçou e conversou em uma roda de tereré. Mas remonta às origens de sua família. O avô de Reinaldo Azambuja foi o primeiro dentista de Sidrolândia e sua família passou a vida toda no município. “Sempre tive orgulho das minhas origens como produtor rural e tenho uma cumplicidade com Sidrolândia”, declarou.

Prefeito de Sidrolândia, Marcelo Ascoli, agradeceu a parceria do Governo na compra dos equipamentos. “Isso vai fazer o município progredir”, destacou. Ascoli lembrou ainda que diversos outros investimentos estão sendo feitos pela gestão estadual, como a estrada de acesso ao Eldorado I, que está sendo pavimentada pela gestão estadual para facilitar o acesso das famílias e melhorar o escoamento dos produtos.

Diretor da Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer), Enelvo Felini, também presente, ressaltou a importância do maquinário para as famílias e o empenho do Governo na captação de recursos federais via Agraer. “Foi o governador que mais conseguiu recursos. E nós vamos entregar esse dinheiro todo a vocês na forma de maquinário”, afirmou. Confira mais fotos.