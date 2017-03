Reinaldo Azambuja autoriza início imediato das obras do HR de Três Lagoas nesta quarta-feira

Aguardado há anos pelos três-lagoenses e moradores da região do Bolsão, o Hospital Regional de Três Lagoas começa a se tornar realidade nesta quarta-feira (29), data em que o governador Reinaldo Azambuja assinará a ordem de serviço para início imediato das obras do complexo de atendimento médico do Governo do Estado. A cerimônia de assinatura será realizada em Três Lagoas, em local e horário ainda a ser divulgado.

A obra foi inicialmente orçada em R$ 68,4 milhões, mas contratada por R$ 56,4 milhões. A empresa selecionada por meio de licitação tem prazo de dois anos para concluir o prédio, que será instalado em uma área de mais de 26 mil m² no Distrito Industrial (rodovia BR-158), doada pelo empresário Magid Thomé Filho à Prefeitura de Três Lagoas. Ao todo, serão 19,4 mil m² de área construída com 138 leitos distribuídos em três pavimentos.

Leitos

As 138 acomodações hospitalares serão divididas 6 de pré-parto, parto e pós-parto; 3 de indução e recuperação de pacientes; 5 de observação pediátrica; 22 de observação de paciente; 2 de observação psiquiátrica; 10 de UTI cirúrgica; 10 de UTI clínica; 48 enfermarias; 4 de internação de isolamento; 8 semicrítico; 12 de preparo e recuperação pós-anestésica e 8 de observação e recuperação do paciente.

“O hospital representa um avanço à saúde de Três Lagoas e toda a região. Vai atender à demanda do município e da população do Bolsão, que tem a nossa cidade como referência no atendimento à saúde. Vai ampliar a quantidade de leitos, médicos e vai auxiliar na formação dos alunos de medicina da UFMS. É a realização de um sonho e uma grande conquista para a cidade”, destacou o prefeito de Três Lagoas, Ângelo Guerreiro.

Obra inacabada zero

O Hospital Regional de Três Lagoas, que será referência em saúde para a Costa Leste e em ensino para alunos do curso de medicina da UFMS, integra o conjunto de mais de 200 obras não concluídas pelo governo anterior. A construção da unidade deveria ter sido iniciada em 2014, mas a empresa contratada na época desistiu do empreendimento.

Após assumir o comando do Governo de Mato Grosso do Sul em 2015, a gestão de Reinaldo Azambuja avaliou o projeto original do HR de Três Lagoas e constatou incorreções. O projeto foi readequado para novo processo de licitação, vencido pela empresa Sial Engenharia, de Curitiba (PR). O contrato para construção foi assinado com a Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos) no último dia 10 e a autorização para a obra será dada nesta quarta-feira.