Reinaldo Azambuja quer MS livre da aftosa sem vacinação com segurança e sem pressa

O governador Reinaldo Azambuja defendeu cautela sobre a mudança de status de Mato Grosso do Sul para área livre de aftosa sem vacinação, no lançamento da campanha “Vacinação Garante Bons Lucros”, que ocorreu no Circuito do Laço Comprido (CLC) nesta terça-feira (2.5), em Campo Grande.

O assunto vem sendo amplamente discutido por representantes dos produtores rurais em todo o Estado. Hoje, MS possui status de área livre de aftosa com vacinação, cobertura vacinal superior a 99% do rebanho e é referência no País. A meta é manter esse índice. Na campanha deste ano, 20 milhões de animais deverão ser imunizados.

Conforme Azambuja, a meta é que Mato Grosso do Sul chegue ao patamar de Estado livre de febre aftosa sem vacinação e esse ideal vem sendo colocado aos setores envolvidos. Mas, para isso é preciso segurança e a realização de um trabalho de sanidade sem pressa. “Eu acho que nós teremos um tempo maior ainda com vacinação continuando a área livre, mas reforçando a questão vacinação”, defendeu.

Entre as causas dessa cautela estão as fronteiras de Mato Grosso do Sul com outros estados e países vizinhos. Para o governador, um prazo maior para pôr fim à vacinação servirá para preparar melhor as questões sanitárias “para que a gente tenha uma total segurança de que se não tiver vacinação a gente possa manter o status sem febre aftosa no nosso rebanho”, enfatizou.

Na avaliação do diretor-presidente da Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (Iagro), Luciano Chiochetta, a continuidade da vacinação ainda é necessária não por medo, mas para garantir segurança ao futuro do agronegócio no Estado.