Em reunião política no fim do expediente de quinta-feira (27), na região da avenida Bom Pastor , o governador Reinaldo Azambuja anunciou que na noite desta sexta-feira (28) será creditada a folha de pagamento do funcionalismo estadual.

Com isso os salários estarão disponíveis no sábado (29), dentro do mês de setembro. Ainda ontem a informação já corria por grupos dê WhatsApp.