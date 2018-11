O governador Reinaldo Azambuja destacou que a atuação do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul (TCE-MS) nos municípios do interior garantem o desenvolvimento do estado.

Durante a entrega dos certificados e selos de qualidade do Programa Prefeitura Destaque, realizada na última quinta-feira (22), Reinaldo falou o TCE-MS está diminuindo a distância do órgão e as prefeituras. “Com modernização, qualificação do quadro de pessoal e a interação para diminuir as distâncias entre o TCE e as prefeituras, tem sido de grande valia para o desenvolvimento do Mato Grosso do Sul”, disse.

Para Reinaldo, a premiação aos prefeitos pelas boas práticas estimula os demais que não foram premiados, para que no próximo ano, venham cumprir com essas obrigações e avançar com as políticas públicas.

Próximo de concluir seu mandato na presidência do TCE-MS, o conselheiro Waldir Neves, destacou sua satisfação e a certeza do dever cumprido. “Tenho a consciência tranquila de que as entregas foram feitas, tudo o que prometemos no dia em que assumi no primeiro mandato, declarei que nossa satisfação não seria punir os gestores, e sim de participar e contribuir para melhorar a qualidade de vida da sociedade, minimizando os problemas”, afirmou.

Certificado e selo “Prefeitura Destaque”

Os certificados e selos de qualidade do “Programa Prefeitura Destaque” são iniciativas do Tribunal de Contas que consiste em avaliar e estabelecer uma classificação dos municípios que se destacaram pelas boas práticas na gestão pública.