Reinaldo diz que salário dos servidores do mês de dezembro será pago dia 3 de janeiro

O governador Reinaldo Azambuja confirmou, em coletiva de imprensa, o pagamento dos salários dos servidores relativos ao mês de dezembro já no dia 3 de janeiro, segundo dia útil do mês. Afirmou ainda que, diante do cenário de crise econômica nacional, as contas do Governo de Mato Grosso do Sul estão equilibradas. “Diferente de muitos governos que a gente vê pelo país”, disse o governador.

“O Governo tem que ter uma linha de planejamento para você não ficar desviando caminho, criando gastos emergenciais”, disse o governador.

Reinaldo afirmou que, mesmo na dificuldade, seu governo vem cumprindo obrigações que não estão sendo honradas por outras administrações públicas, como o pagamento do 13º salário de servidores. “Em Mato Grosso do Sul o 13º foi pago no dia 16 de dezembro, e o salário deste mês (dezembro) será pago no segundo dia útil de janeiro. A gente vem cumprindo nossos deveres, com servidores, fornecedores e investimentos”, falou.

Para o governador, uma nova reforma administrativa deve ser feita no Estado para que os investimentos continuem acontecendo. O “enxugamento da máquina” será semelhante ao que foi realizado no início do atual mandato, quando o número de secretarias caiu de 15 para 13. “Vem aí um encolhimento do Estado, sem perder a eficiência, mas fazendo a diminuição de estruturas de secretárias para podermos, mesmo na crise, continuar as entregas que a população espera”, citou ele sem falar.

Reinaldo Azambuja participou, nesta quarta-feira (28), da apresentação do balanço anual do Planejamento Estratégico do Governo do Estado, uma ação que envolve as 13 secretarias estaduais, incluindo a Procuradoria Geral do Estado, na elaboração e cumprimentos de metas.