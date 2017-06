Reinaldo e prefeito Maurílio Azambuja reativam sinal da TVE em Maracaju neste sábado

A emissora pública retorna seu sinal de retransmissão em Maracaju a pedido da população da cidade e atendendo solicitação da vereadora Marinice Penajo, que obteve aprovação unânime da Câmara e o aval do prefeito Maurílio Azambuja. “É muito importante para uma cidade do porte de Maracaju ter uma programação diferenciada, de qualidade e de cultura regional, que fala de nossos valores, como é o caso da TVE”, destacou o prefeito.

A vereadora Marinice Penajo em sua solicitação justificou a necessidade de um canal de TV como opção as TVs comerciais. “Uma TV que busca a inovação, a educação, o experimentalismo e oferece espaço para diversidade e para áreas específicas que não têm como se expressar por razão de mercado. E tem, acima de tudo, o compromisso da pluralidade, com a Educação e a Cultura”, disse.

O diretor presidente da TVE, Bosco Martins destacou que “por orientação do governador Reinaldo Azambuja estamos gradativamente restabelecendo a retransmissão da TVE para todo interior do estado, começamos pela região sudoeste e Pantanal e estamos indo para o cone sul e agora Maracaju”.

A emissora publica de MS ainda tem operado no sistema analógico para expandir, e pelo marco regulatória da digitalização tem até o fim do ano que vem para digitalizar seus sinais em Campo Grande e Dourados. “Legalmente estamos avançado no processo com o Ministério das Comunicações e Tecnologia e já obtivemos licença para operar em 41 municípios autorizados no sistema digital atingindo 90% da população, mais isso ainda demanda cumprirmos as determinações do próprio Ministério, que é o de instalarmos primeiro o sistema em Campo Grande, onde operaremos, que o canal será o 42 UHF Digital, e em Dourados, por conta do maior número de população”, esclareceu Bosco Martins.

O governador Reinaldo Azambuja reativa oficialmente nesse sábado (24) o sinal da TV Educativa em Maracaju em ato que faz parte da comemoração de 93 anos de aniversário da cidade e acontece no auditório do Acácia Branca. Segundo o Governador Reinaldo, ‘a volta do sinal da TVE em Maracaju, um canal que divulga nossa gente e nossa terra, é um fato importante entre as diversas obras que o governo está levando para todo interior do estado, incluindo o município, que comemorou seus 93 anos de emancipação política administrativa, no último dia 11 de junho’.

A cidade Maracaju distante 158 KM de Campo Grande é marcada pela sua importância e desponta no agronegócio sendo a 5ª economia do Mato Grosso do Sul. A ‘Capital da Linguiça’ foi fundada em 11 de junho de 1924, portanto a 93 anos e emancipada de Nioaque em 7 de setembro de 1928 (há 88 anos), tendo uma população de 43.076 habitantes e sendo a maior área de grãos plantadas no Estado.

TVE o Canal da Cultura e Cidadania

A TVE é mantida pela FERTEL, Fundação de Rádio e Televisão Educativa e no governo Reinaldo Azambuja foi transferida da Casa Civil para a Secretaria de Estado de Cultura e Cidadania. No início do governo ganhou um novo veículo de comunicação pública, o www.portaldaeducativa.com.br, onde de qualquer lugar do planeta, os sul-mato-grossense, podem acessar os jornais do rádio e da TV, além de obterem fotos e matérias com histórias e a cultura de MS.

O secretário de Cultura e Cidadania Athayde Nery, destacou um novo tempo na área cultural de Maracaju com alternativa da programação da TVE “ as principais atrações da programação são a nossa cultura, um canal onde vocês poderão assistir além de entrevistas com pessoas daqui shows de Delinha, Almir Sater, Renato Teixeira e Sérgio Reis, Kuery Porã, Patrícia e Adriana, Chalana de Prata e Canto Guarani, entre outros artistas e grupos de nossa terra”, finalizou.