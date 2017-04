Reinaldo empossa diretoria da Agepan e autoriza R$ 4,5 milhões em obras em São Gabriel do Oeste

O governador Reinaldo Azambuja reconduz à presidência da Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de MS (Agepan), Youssif Domingos. A solenidade será realizada nesta terça-feira (18), às 8h, na sede da Agepan, que fica em Campo Grande, na avenida Afonso Pena, 3.206 Centro.

A medida tem validade até 2021 e foi aprovada por unanimidade pelos deputados da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Entre as atribuições da Agepan estão a regulação e a fiscalização dos serviços de interesse público de natureza econômica, de competência do Estado, atuando para que os serviços prestados pelas operadoras delegadas, públicas ou privadas sejam adequados para o atendimento de seus mercados, assegurando a qualidade a preços justos e os direitos dos usuários.

São Gabriel

Com o objetivo de levar melhor qualidade de vida para os moradores de São Gabriel do Oeste, o governador Reinaldo Azambuja autoriza nesta terça-feira (18) mais de R$ 4,5 milhões em obras de pavimentação e drenagem no município. Na ocasião, Reinaldo visita ainda as obras de moradia do Loteamento Flor do Cerrado, que tem previsão de entrega para julho deste ano.

A solenidade de assinatura da ordem de serviço está marcada para as 13h45, na avenida Getúlio Vargas, esquina com a Rua Monteiro Lobato (entre as quadras 22 e 23), localizada no bairro Primo Maffisoni. Ao todo estão sendo investidos R$ 4.511.609,25 em recursos próprios do Governo do Estado, para pavimentar 3,7 quilômetros da via que dá acesso ao Parque de Exposições Balduíno Maffisoni e também ao aeroporto municipal.

Logo em seguida, Reinaldo visita a obra de 233 unidades habitacionais no Loteamento Flor do Cerrado. As moradias foram construídas por meio do Programa Minha Casa Minha Vida, com recursos do governo do Estado (R$ 887.435,01), União (R$ 13.048.000,00) e Prefeitura (R$ 789.025,05), totalizando investimentos de R$ 14.724.460,06.