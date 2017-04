Reinaldo inaugura duas escolas em Dourados

O município de Dourados recebe nesta segunda-feira (3) um reforço na educação pública. O governador Reinaldo Azambuja (PSDB), inaugura duas escolas, as quais vão beneficiar os estudantes da região disponibilizando cerca de mil novas vagas. Do início da gestão até agora, Dourados já recebeu mais de R$ 420 milhões em investimentos.

As inaugurações começam com a Escola Estadual Joaquim Vaz de Oliveira, que faz parte do programa estadual "Obra Inacabada Zero”. O empreendimento teve início em 2014 e recebeu R$ 3,9 milhões entre recursos do governo federal e contrapartida do Estado. A unidade possui 13 salas de aula, sala de recursos e quadra de esportes coberta, com capacidade para atender mais de 450 estudantes do ensino médio.

Outra importante entrega é a primeira unidade construída especificamente para atender o programa de educação em tempo integral: a Escola Estadual Rita Angelina Barbosa Silveira. Conforme a assessoria do Governo, as 11 unidades de ensino em tempo integral que entraram em funcionamento em 2017 foram adaptadas para o programa denominado Escola da Autoria.

"A proposta de ensino integral está sendo estruturada de modo a dar mais qualidade para o ensino público do Estado. Esse modelo recebeu o nome de Escola da Autoria e tem como objetivo estimular o protagonismo juvenil em uma educação pautada no jovem e seu projeto de vida. Nossas equipes caminham para a construção de um projeto coletivo, compartilhado por crianças, jovens, famílias, educadores, gestores e comunidades locais, cumprindo um compromisso firmado pela nossa gestão de dar prioridade para a educação", explicou Reinaldo.

Também foram entregues equipamentos para o Hospital da Vida (radiografia, tomografia, RX computadorizado, equipamentos para UTI) avaliados em R$ 2,6 milhões; R$ 1,2 milhão para o aparelhamento do Hospital Regional, bem como o custeio mensal de R$ 600 mil (em funcionamento desde 1/dez/2015 com cirurgias eletivas); e R$ 504 mil para habilitação de 10 leitos de UTI adulto no Hospital da Vida, ativados em julho de 2016; além de R$ 700 mil para UTI Hospital Evangélico referentes a uma emenda parlamentar do então deputado federal Reinaldo Azambuja.

Três Lagoas

Na última quarta-feira (29), o governador Reinaldo Azambuja visitou o local onde será erguido Hospital Regional de Três Lagoas. O canteiro de obras no terreno escolhido para o hospital já começa a tomar forma. Máquinas da construção civil estão a postos na área de mais de 26 mil m² do Distrito Industrial, na BR-158, e operários já preparam as primeiras etapas para a edificação do prédio de três pavimentos.

Vencedora da licitação, a empresa Sial Engenharia irá instalar o prédio em uma área doada pelo empresário Magid Thomé Filho à prefeitura de Três Lagoas. Ao todo, serão 19,4 mil m² de área construída, com três pavimentos e 138 leitos. O HR de Três Lagoas será referência em saúde para a Costa Leste e em ensino para alunos do curso de medicina da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) de Três Lagoas.

“A construção começa imediatamente. Temos todo o recurso disponível, sendo que a obra custará R$ 56,4 milhões ao Governo do Estado. Esses recursos são próprios, parte é empréstimo do BNDES, mas o Governo terá que pagar. Esse dinheiro está em uma conta específica e não tenho dúvida que será uma obra com início e fim, e entregue antes do tempo previsto para conclusão”, garantiu Reinaldo.

O HR de Três Lagoas será referência em saúde para a Costa Leste de Mato Grosso do Sul e vai funcionar com estrutura de atendimento para moradores de pelo menos 10 cidades: Água Clara, Aparecida do Taboado, Bataguassu, Brasilândia, Cassilândia, Inocência, Paranaíba, Santa Rita do Pardo e Selvíria, além de Três Lagoas.

Serão 138 leitos, divididos entre pré-parto, parto e pós-parto; indução e recuperação de pacientes; observação pediátrica; observação de paciente; observação psiquiátrica; UTI cirúrgica; UTI clínica; enfermarias; internação de isolamento; semicrítico; preparo e recuperação pós-anestésica; e observação e recuperação do paciente.

Estiveram presentes os secretários de Estado de Infraestrutura, Marcelo Miglioli; de Saúde, Nelson Tavares; e de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar, Jaime Verruck; além do prefeito Ângelo Guerreiro (PSDB) e dos deputados estaduais Eduardo Rocha, Márcio Fernandes, Coronel Davi e Herculano Borges.