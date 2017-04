Reinaldo participa de inauguração de duas escolas em Dourados

O governador Reinaldo Azambuja cumpre agenda pública em Dourados nesta segunda-feira (3). Na ocasião, Reinaldo inaugura a escola estadual Joaquim Vaz de Oliveira, localizada no distrito de Indápolis, e a escola estadual Rita Angelina Barbosa Silveira, de tempo integral. Ambas fazem parte do programa Obra Inacabada Zero e estão orçadas em R$ 3,9 milhões cada.

A inauguração vai ampliar em quase mil vagas a rede pública de Dourados. Também será assinado um termo de cooperação técnica entre a Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer), a prefeitura e o Sindicato Rural, com objetivo de promover ações nas áreas de pesquisa, assistência técnica e extensão rural junto aos agricultores familiares da região.

Reinaldo concede entrevista coletiva à imprensa durante inauguração da escola de tempo integral Rita Angelina Barbosa Silveira, às 8h30.