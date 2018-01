Reinaldo pede à Rose atenção aos municípios atingidos pelas chuvas

O governador Reinaldo Azambuja transmite nesta segunda-feira (8) o cargo para a vice Rose Modesto e pediu uma atenção especial para os municípios que tiveram prejuízos causados pelas chuvas.

Mato Grosso do Sul está com 13 municípios em situação de emergência, principalmente na região Sul, onde ocorreram as maiores precipitações.

“Nesse período de férias precisamos ter um foco especial nessas cidades e a Rose vai tomar as ações necessárias para auxiliar os prefeitos e a população atingida”, afirma Reinaldo Azambuja.

Apesar da intensidade das chuvas, os estragos em muitos municípios não foram maiores porque o Governo do Estado tem investido em pontes de concreto em áreas vulneráveis. Já foram entregues 35 pontes em substituição às de madeira.

O governador também pede para Rose Modesto fazer o acompanhamento das obras em execução no Estado e dar uma atenção redobrada à área de saúde por conta do período propício para algumas doenças, como a dengue.

Ele pediu licença a título de férias, autorizada pela Assembleia Legislativa, para o período de 8 a 26 de janeiro. Durante esses dias, a vice-governadora Rose Modesto fica no comando do Governo do Estado.