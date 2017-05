Reinaldo teria pago R$ 12 milhões a Delcídio segundo dono do JBS

O governador do Estado Reinaldo Azambuja teria pago R$ 12 milhões a Delcídio do Amaral após ser eleito em 2014. O pagamento fazia parte de um acordo entre o então candidato ao governo do Estado, de acordo com o dono do JBS Wesley Batista.

“O Joesley autorizou adiantamento para o Delcídio do Amaral par a campanha dele para ser descontado se ele fosse governador nesse esquema. O Joesley negociou com o Delcidio e com o Reinaldo, que se o Reinaldo ganhasse um ia pagar a conta do outro”, relatou Wesley.

Wesley afirmou que o montante de R$ 12 milhões foi repassado por Reinaldo Azambuja a Delcídio do Amaral.

Delação

Wesley Batista foi ouvido no dia 4 de maio e citou os dois últimos governadores de Mato Grosso do Sul Zeca do PT e André Puccinelli e o atual Reinaldo Azambuja revelando suposto esquema de corrupção envolvendo pagamentos de propina em troca de redução da alíquota do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços).